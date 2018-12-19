Детский праздник прошел в аэропорту Кишинева - видео

Ребят угощали сладостями, дарили подарки, увлекали интересными конкурсами, организованными аниматорами. Одним словом, дети провели этот день с огромной пользой.

"Мы предложили, чтобы весь декабрь был посвящен праздничным мероприятиям для самых маленьких жителей Молдовы. В преддверии зимних праздников мы проводим как можно больше экскурсий и торжественных встреч для пассажиров и не в последнюю очередь для маленьких детей. Они – наше будущее, они еще верят в сказки и Деда Мороза, и именно для них мы должны больше всего стараться", - рассказал Петр Жардан, генеральный директор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский международный аэропорт.

Именно компания Avia Invest выступила инициатором и главным организатором многочисленных предновогодних встреч с участием детей из многих районов республики.