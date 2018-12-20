Контролера троллейбуса поздравили с днем рождения 80 человек - видео

Иногда в ежедневной суете находится минутка для добра и слов благодарности: в подмосковном Нахабино женщину-контролера пришли поздравить с днем рождения десятки благодарных пассажиров.

Современные темпы жизни диктуют многим горожанам свои суровые условия. Многие из тех, кто куда-нибудь спешит, зачастую сами не замечают, как вынуждены "расталкивать локтями" ближних, даже не извинившись за свое вызывающее поведение. Однако и в суете городов бывает место для проявления доброты.

В подмосковном Нахабино десятки людей пришли поздравить с днем рождения контроллера троллейбуса. Пассажиры принесли с собой разноцветные воздушные шары и цветы, а также не забыли выразить женщине чувство признательности за то, насколько учтиво и вежливо выполняет она свою, казалось бы заурядную, работу. Поздравление растрогало женщину до слез, а видео этого момента не оставит равнодушным никого.