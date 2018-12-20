Судьбоносный футбол: как собака Бусинка из Адлера нашла дом в Перу - видео

Во время ЧМ-2018 по футболу 32-летний перуанский болельщик Рикардо Лазо встретил в Сочи за день до отъезда бездомного щенка. Песик так растрогал перуанца, что тот немедленно решил забрать его домой.

Помешали добродушному перуанцу международные правила провоза животных — при всем желании за день невозможно сделать все прививки, оформить все ветеринарные и разрешительные документы. В итоге Бусинку — так мужчина назвал своего питомца — он оставил в приюте при ветеринарной клинике, оплатив передержку. Щенок прихрамывал на заднюю лапу из-за перелома. Врач сделал собаке рентген и убедился, что кость срастается нормально.

Теперь Рикардо ищет возможность доставить Бусинку в Перу, где для нее готов новый дом.

"Я выясняю, как можно перевезти мою девочку в Лиму, — говорит Лазо. — Приют обещал помочь с прививками и документами на перелет. Нужно подсчитать стоимость поездки. Я даже подумываю специально слетать в Россию, чтобы ее посадили со мной в самолет и я мог убедиться, что с ней все в порядке".