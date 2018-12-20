LIVE - Россия и мир: Путин подводит итоги года на большой пресс-конференции - видео

Прямая трансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. На мероприятии, которое в этом году проходит в четырнадцатый раз, лидер России подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов разных регионов страны и всего мира.

Международная обстановка, российско-американские отношения, региональные конфликты, и, конечно же, экономика России, - эти и другие темы будут затронуты в ходе ПК.

Как правило, многие вопросы по итогам пресс-конференции становятся поводом для оформления перечня поручений правительству России или отдельным ведомствам.

Sputnik Молдова транслирует большую пресс-конференцию президента России в режиме онлайн. Текстовую версию можно посмотреть здесь>>>>