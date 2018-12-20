Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.

Известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов стал гостем и новым лектором Школы инновационной журналистики Sputnik в Кишиневе и Тирасполе.

После встречи в Кишиневе российский гость в беседе с корреспондентом Sputnik коснулся вопроса, связанного с вызовами, стоящими перед классической журналистикой в связи с развитием информационных технологий и тем, как их используют некоторые силы в своих личных целях.