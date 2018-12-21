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Красавица исполнила старинную колядку на чудо-инструменте - видео

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Первая женщина в мире, которую в Венеции приняли петь на венецианской гондоле, исполнила старинную молдавскую колядку в радиостудии Sputnik Молдова.

В течение многих столетий гондолами управляли только мужчины, и только они пели для туристов. Впервые такое исключение было сделано для молодой молдаванки.

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Девушку зовут Виолетта Греку, она не просто красавица, но талантливая певица и музыкант. Уже несколько лет жители Венеции не могут представить свой город без нее, так что Виолетту можно считать уникальной достопримечательностью города на воде. Жемчужиной Адриатики.

Она - первая молдаванка, окончившая Венецианскую консерваторию по специальности "лирический вокал". Интервью с ней можно прочитать в ближайшее время. А пока артистка поздравляет всех посетителей Sputnik Молдова с наступающим Рождеством и Новым годом.

Инструмент, на котором девушка себе аккомпанировала, называется кобза, или "алэутэ" . С ним связано обозначение традиционных молдавских музыкантов - лэутары. Инструмент известен с конца 12 века, наиболее ранние изображения встречаются на церковных и монастырских фресках 16 века.

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