Красавица исполнила старинную колядку на чудо-инструменте - видео

Первая женщина в мире, которую в Венеции приняли петь на венецианской гондоле, исполнила старинную молдавскую колядку в радиостудии Sputnik Молдова.

В течение многих столетий гондолами управляли только мужчины, и только они пели для туристов. Впервые такое исключение было сделано для молодой молдаванки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рождество и Новый год в Кишиневе: какие сюрпризы ждут всех к праздникам

Девушку зовут Виолетта Греку, она не просто красавица, но талантливая певица и музыкант. Уже несколько лет жители Венеции не могут представить свой город без нее, так что Виолетту можно считать уникальной достопримечательностью города на воде. Жемчужиной Адриатики.

Она - первая молдаванка, окончившая Венецианскую консерваторию по специальности "лирический вокал". Интервью с ней можно прочитать в ближайшее время. А пока артистка поздравляет всех посетителей Sputnik Молдова с наступающим Рождеством и Новым годом.

Инструмент, на котором девушка себе аккомпанировала, называется кобза, или "алэутэ" . С ним связано обозначение традиционных молдавских музыкантов - лэутары. Инструмент известен с конца 12 века, наиболее ранние изображения встречаются на церковных и монастырских фресках 16 века.

Еще больше интересных фактов и любопытных роликов - в сюжете "Утро с нами">>>