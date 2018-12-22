Лед и пламя: "арктическая" девушка виртуозно играет на скрипке - видео

Американская скрипачка и танцовщица Линдси Стирлинг выпустила новый оригинальный видеоклип, действие которого происходит среди льдов.

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Стирлинг выпустила четыре альбом и один мини-альбом, а ее необычные выступления стали очень популярны у молодежной аудитории стран Запада.

В декабре 2012 года YouTube объявил композицию "Crystallize" восьмым по популярности видео в мире, которое зрители просмотрели более чем 42 миллионов раз (сейчас это более чем 208 миллионов просмотров).

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