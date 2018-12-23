Шокирующие последствия цунами в Индонезии - видео

По меньшей мере 222 человека погибли, 843 получили ранения в результате цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии.

Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива в субботу. По словам очевидцев, самой сокрушительной оказалась третья волна. Власти Индонезии предупредили жителей страны об угрозе повторного цунами.

Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий. Число жертв цунами достигло 222 человек, 843 пострадали, еще 28 числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / ANTARA FOTO Число жертв цунами в Индонезии достигло 168 человек - шокирующие фото

О цунами на побережье Зондского пролива не предупредили потому, что Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

"Мы должны стремиться развивать эту технологию как можно скорее", - представитель индонезийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо.

Он пояснил, что согласно докладу индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), цунами, вероятнее всего, было вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Расследование точной причины цунами продолжается. Нугхоро добавил, что жертв среди иностранцев нет, пострадали только граждане Индонезии.