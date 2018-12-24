Блондинка хотела заправить Теслу бензином и опозорилась

Даже если вы и делали крупные промахи в своей жизни, вам точно далеко до этой блондинки на электрокаре Tesla, которая изо всех сил пытается залить топливо в несуществующий бак прямо на заправке: смотрите видео до самого конца.

Блондинка приехала на обычную заправку на электрическом Tesla Model S, несколько минут она пыталась сама разобраться, как же заправить машину. В порт для зарядки электромобиля невозможно засунуть заправочный пистолет с бензином, это озадачило девушку. На ее удачу рядом оказались люди, которые ей объяснили, что электрокар не заправляется бензином, она посмеялась над собой и укатила в поисках розетки.