Этот веселый домик уже готов к праздникам: видео, которое удивляет

Хозяевам этого дома пришлось изрядно подумать над тем, чтобы приготовиться к наступающим зимним праздникам: однако полученный результат стоил того - смотрите видео и завидуйте молча.
Хозяевам этого дома пришлось изрядно подумать над тем, чтобы приготовиться к наступающим зимним праздникам: однако полученный результат стоил того - смотрите видео и завидуйте молча.
Обаятельный пес, который пустился в пляс, может стать новым популярным мемом в интернете.
Даже если вы и делали крупные промахи в своей жизни, вам точно далеко до этой блондинки на электрокаре Tesla, которая изо всех сил пытается залить топливо в несуществующий бак прямо на заправке: смотрите видео до самого конца.
По меньшей мере 222 человека погибли, 843 получили ранения в результате цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии.
Водитель даже не думал о том, что неправильная парковка приведет к такой изощренной мести.
О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые вопросы к Путину на пресс-конференции были жалобами, подданными гражданами, а не профессиональными журналистами.
Кто из молдавских исполнителей поборется за первое место на родине победительницы "Евровидения-2018", покажут итоги национального финала.
Facebook будет модерировать публикации на русском и языках стран Балтии из офиса, который отроется в столице Латвии.
Под Вильнюсом грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две девушки.
Бывший эстонский премьер раскритиковал политику Таллинна, направленную на конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов.
Новая постоялица появилась в Минском зоопарке – самка бенгальского тигра Тамути. Здесь она составит пару тигру Саймону.
МВД Грузии из соображений безопасности отказало во въезде в страну 14 гражданам Украины.
О новогодних предпочтениях гостей Абхазии рассказала президент "Абхазского союза туризма".
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.
Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.
В Узбекистане создали ассоциацию выпускников российских вузов. Чем будет заниматься новая структура?
В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Facebook будет модерировать публикации на русском и языках стран Балтии из офиса, который отроется в столице Латвии.
Под Вильнюсом грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две девушки.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik