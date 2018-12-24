В аэропорту Кишинева вручили подарки воссоединившимся семьям - видео

Граждан Молдовы, долгое время живших и работавших за рубежом, но решивших вернуться на родину, встретили в Кишиневском международном аэропорту с подарками.

Так компания Avia Invest, администрирующая Кишиневский аэропорт, решила сделать сюрприз соотечественникам и поздравить их с Новым годом и Рождеством. Ведь теперь три семьи навсегда воссоединились – дети снова смогут каждый день видеть своих родителей, а те – лично заботиться о сыновьях и дочерях.

"Сегодня мы начинаем то, о чем было объявлено ранее. Речь идет о праздничной кампании "Дарим радость!". Новый год и Рождество – это праздники, наполненные волшебством, и их отмечают с самыми близкими и дорогими людьми - с семьей. Но есть, к сожалению, те, кто не может позволить себе этого, кто лишен такой возможности. Поэтому мы решили стать теми, кто несет вам волшебство", - отметил директор компании Avia Invest Петр Жардан.