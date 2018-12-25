Загадочное существо с ярко-красными глазами попало на видео

Настоящий монстр с красными глазами - таинственное существо сняли на видео в лесной чаще.

Автор видео называет себя "охотником на йети" и сообщает, что давно выслеживал в Австралии загадочное существо. Местные аборигены называют "пришельца" словом "йови", и оно является в тех местах аналогом снежного человека.

Где проходила съемка, остается неизвестным, но автор утверждает, что записал видео в 2018 году.

Качество картинки позволяет увидеть лишь очертания головы загадочного существа с ярко-красными глазами.

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