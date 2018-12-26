Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

О чем умалчивают российские и американские сторонники "примирения с Америкой", рассуждает обозреватель Иван Данилов.

Специалисты собрали все приемы, в применении которых за последние два года успели обвинить пресловутых "русских троллей", и применили их против республиканского кандидата: что из этого вышло, рассуждает обозреватель Виктор Мараховский.