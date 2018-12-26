Колядки и другие сюрпризы приготовили гостям аэропорта Кишинева - видео

В Кишиневском международном аэропорту продолжается праздник - детям вручают подарки, водят с ними хороводы, а Дед Мороз со Снегурочкой проводят интересные и занимательные конкурсы. Прибывающих пассажиров в зоне прилета встречают колядками и игрой на музыкальных инструментах. Таким образом, главные воздушные ворота страны дарят всем пассажирам настоящий праздник и "вооружают" их поистине новогодним настроением. Десятки пассажиров с интересом слушают национальные и классические мелодии, исполненные на скрипке, аккордеоне и фортепьяно.