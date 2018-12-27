Птенец вырвался из когтей ястреба, но потом его съел крокодил - видео

Посетители одного из парков живой природы в Южной Африке засняли на видео драматическую сцену спасения птенца, упавшего в воду.

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке посетители стали свидетелями нападения африканского ястреба на птенца. Им удалось заснять происходящее.

На записи видно, как хищная птица нападает на гнездо маленьких птенцов-ткачей и хватает одного из них. Ему с трудом удалось выскользнуть из когтей хищника, а уже после мучительного освобождения он упал в воду. Однако в водоеме чудом выжившего птенца заметил крокодил, который тут же поплыл в его сторону, желая полакомиться. Казалось, что маленькая птица спасется. Но все надежды на чудесное избавление оказались тщетны - видео.