08:46 28 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Когда твой авиарейс задерживают: гибкая девушка развлекается в аэропорту - видео

Получить короткую ссылку
103 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

В США девушка показывает чудеса гибкости, исполняя в аэропорту знаменитый танец лимбо - смотрите на видео.

В аэропорту американской Филадельфии, штат Пенсильвания, молодая женщина продемонстрировала свою гибкость, выполнив элемент танца лимбо с помощью кресел в зале ожидания.

Сестры станцевали тверк и получили тапкой от мамы — видео, рассмешившее Сеть
© Youtube / Premix Sis
Тверк плохих девчонок мама остановила жесткой оплеухой - видео

Лимбо — это ковбойский танец-игра, первоначально, правда, возникший не в Северной Америке, а в Тринидаде и Тобаго. Исполнитель, следуя ритму играющей музыки, проходит под заранее установленной планкой, которая на каждом этапе опускается все ниже и ниже. Танцор отклоняется назад, как бы танцуя в горизонтальном положении. Если несколько человек взяли требуемую высоту, то они продолжают соперничать на более низкой высоте — до тех пор, пока не останется один человек, которому покорились все требуемые высоты.
Этот танец, кстати, является визитной карточкой стран Карибского моря и пользуется большой популярностью у туристов.

Название "лимбо" происходит от английского "limbo", что, с свою очередь, является искаженным от слова "limber" — гибкий, проворный, податливый, мягкий.

По другой версии, слово "лимбо" появилось примерно в середине XVI века. В некоторых африканских племенах этот танец означает торжество жизни над смертью. Иногда его исполняют на похоронах.

Теги:
страсть, Танец, видео, девушка
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новогодний бал для молодежи в Кремле. Москва, 1954 год.
Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото
Неизвестное крупное существо с ярко-красными глазами засняли в лесу Австралии
Загадочное существо с ярко-красными глазами попало на видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться