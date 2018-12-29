10:30 29 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Шоу на колесах: ссора двух пассажирок автобуса из-за прически попала на видео

Получить короткую ссылку
178 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / What In The World!

В американском Питтсбурге пассажир городского автобуса снял на видео ссору двух женщин, которые весьма бурно выясняли отношения.

Причиной ссоры стала нестандартная прическа одной из дам. Обладательница чересчур высокой укладки и невероятно длинных ногтей стала разговаривать с другой пассажиркой на высоких тонах.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
В Калараше пьяный сельчанин взорвал гранату из-за ссоры с возлюбленной

Она спросила свою соседку, удобно ли ей, как ни в чем не бывало сидеть рядом, несмотря на те проблемы, что она устроила ранее. 

В свою очередь, другая очень удивилась и ответила, что впервые видит ее.

Женщина с экстравагантной прической начала дерзить другой.

"Я хорошо выгляжу, поскольку не все могут носить это, включая тебя. Я все время получаю комплименты. А ты можешь это сказать? Нет. Пока, Фелиция", — заявила она, цитируя фразу из известного фильма "Пятница", в котором снялся рэппер Ice Cube.

По теме

Названо время, когда муж и жена перестают ругаться
В полиции рассказали, как будет обеспечен порядок в зимние праздники
Убил и сжег – чем кончаются пьянки под Новыми Аненами
Голубая кровь, шоу-бизнес и генетика – самые громкие провалы 2018 года
Теги:
ссора, женщины, автобус
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Цапля покаталась на крокодиле.
Наглая и бесстрашная цапля покаталась на крокодиле - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться