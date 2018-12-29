Шоу на колесах: ссора двух пассажирок автобуса из-за прически попала на видео

В американском Питтсбурге пассажир городского автобуса снял на видео ссору двух женщин, которые весьма бурно выясняли отношения.

Причиной ссоры стала нестандартная прическа одной из дам. Обладательница чересчур высокой укладки и невероятно длинных ногтей стала разговаривать с другой пассажиркой на высоких тонах.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov В Калараше пьяный сельчанин взорвал гранату из-за ссоры с возлюбленной

Она спросила свою соседку, удобно ли ей, как ни в чем не бывало сидеть рядом, несмотря на те проблемы, что она устроила ранее.

В свою очередь, другая очень удивилась и ответила, что впервые видит ее.

Женщина с экстравагантной прической начала дерзить другой.

"Я хорошо выгляжу, поскольку не все могут носить это, включая тебя. Я все время получаю комплименты. А ты можешь это сказать? Нет. Пока, Фелиция", — заявила она, цитируя фразу из известного фильма "Пятница", в котором снялся рэппер Ice Cube.