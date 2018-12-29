Трампу указали на место в борьбе с "Северным потоком-2"

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Публицист, писатель и радиожурналист Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о проекте "Северный поток-2".

Ранее Трамп не раз заявлял о сильной зависимости ЕС от российского газа, обвинял власти Германии в потакании интересам Москвы и говорил, что США намерены конкурировать с Россией на газовом рынке Европы.

В ответ на это еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что угрозы президента США никак не могут повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2".

"Уже сколько написано и сказано было в этом году по поводу "Северного потока-2". Но все равно у Трампа свой космос, который отличается от нашего с вами. Вот он что-то надумал и написал в твиттере. А целый евробюрократ в ранге комиссара вынужден объяснять Трампу, что такое "Северный поток-2", и почему от него выиграют все", - прокомментировал ситуацию Армен Гаспарян в очередном выпуске своего видео блога на Youtube-канале "Sputnik на русском".

По словам эксперта, "помимо целого еврокомиссара, в этот вулкан страстей втянуты десятки разных людей".

"Северный поток-2" - это две нитки газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с действующим "Северным потоком" такой же мощности.

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту приняли участие также Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Однако до сих пор остается неясным, по какому именно маршруту пройдет строительство газопровода близ Дании, так как датские власти пока не объявили о своем решении по этому вопросу.

В конце декабря 2018 года началась прокладка труб будущего газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции.

Ожидается, что работы продлятся до лета 2019 года. На данный момент строители получили разрешение от четырех из пяти стран, по территории которых пройдет "Северный поток-2", против пока выступает только Дания. В декабре началась и укладка газопровода "Северный поток-2" в водах Финляндии, а ранее завершилась укладка труб в водах Германии.