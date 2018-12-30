Все кувырком: на видео запечатлели необычный способ переходить дорогу

Веселое видео попало в Сеть накануне Новогодних праздников. На нем запечатлено, как двое молодых людей необычно переходят дорогу.

Кувырком, со смехом и без последствий. Так получилось у этого молодого человека перейти по пешеходному переходу. Дело было в российском городе Иваново. Со стороны может показаться, что это чья-та пьяная выходка. Мол, досрочно отметили Новый год, изрядно приняли на грудь, и давай кутить на полную катушку. Но, пояснение произошедшего обнаруживаем во втором ролике. Ребята - каскадеры. Просто сняли такое вирусное видео. Людям без спортивной подготовки ни в коем случае не следует повторять этот трюк.