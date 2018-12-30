Готовимся к празднику: порадуйте своих близких шоколадными варениками - видео

Скоро Новый год. Хозяйки думают, чем удивить близких и гостей. Коллеги из Sputnik Латвия подсказали рецепт ну очень вкусного блюда. Смотрите на видео, как его можно приготовить.

Смешать муку, яйца, какао, соль, масло, затем влить кипяток и еще раз тщательно перемешать.

Готовое тесто поставить в холодильник на один час.

Раскатать тесто, вырезать кружочки, в середину выложить вишню, вылепить вареники.

Готовые вареники нужно слегка заморозить.

Опустить в кипящую воду и, как только они всплыли, выложить на блюдо.

Подавать можно со сгущенкой, вишневым вареньем и молотыми орехами.