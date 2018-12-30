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Новогодние сюрпризы в аэропорту Кишинева: что ждет пассажиров

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Зимние праздники — это хороший повод для встречи с близкими, для подарков и волшебства. К Новому году всем пассажирам Международного аэропорта Кишинева подготовлено множество приятных сюрпризов.

Подарки, веселье и новогоднее настроение – Международный аэропорт Кишинева преобразился к праздникам. Компания Avia Invest — администратор главных воздушных ворот Молдовы в преддверии зимних праздников по доброй традиции создала по-настоящему сказочную атмосферу в терминале столичного аэропорта.

В канун Нового года Санта Клаус и его эльфы вручают подарки маленьким пассажирам. Дети в восторге от щедрого волшебника и не отказываются рассказать ему стихотворение и сфотографироваться с ним и его помощниками.
Пассажиры оценили сюрпризы аэропорта, отметив, что возвращение домой оказалось теплым и приятным.
В зоне вылета аэропорта праздничная атмосфера наполнена живой музыкой — любимыми и знакомыми каждому рождественскими и новогодними мелодиями в исполнении украинского саксофониста Игоря Знатокова и молдавского пианиста Олега Негруцэ.
"Avia Invest желает всем пассажирам счастливых праздников рядом с дорогими и любимыми людьми, а также легких полетов", - сказала пресс-секретарь Avia Invest Родика Русу.

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