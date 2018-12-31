Непростое украшение: как создается стеклянная елочная игрушка - видео

Смотрите на видео, как обычная трубка превращается в шар.

Смотрите на видео, как обычная трубка превращается в красивую елочную игрушку.

Процесс создания стеклянных елочных шаров начинается с мастерской стеклодува Дмитрия Даниулова из студии "Артель" (Абхазия). Вначале мастер с помощью пропановой горелки при температуре до 1000 градусов расплавляет заготовленные стеклянные трубки, а затем осторожно выдувает из них необходимую форму, передает Sputnik Абхазия.

Перед тем как отправиться в руки к художникам, елочный шар должен остыть и приобрести конечную форму. Весь процесс занимает не больше 20 минут.

© Sputnik / Anatoliy Garanin Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото 21

После того как шар остыл, он попадает в руки к декораторам. Художник с помощью клея рисует на прозрачном шаре узоры, а затем посыпает их блестками и оставляет для сушки на два часа.

Последний штрих – на готовый шар надевается колпачок и повязывается лента. Готово. Новогоднюю игрушку можно смело вешать на елку.

А вы это знали?

Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство елочных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.

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