Съездила за продуктами: блондинка сексуально закрыла багажник машины - видео

Белокурая автолюбительница продемонстрировала отменную физическую форму. Поучительное видео.

Как известно, бесконечно можно наблюдать за несколькими вещами: как горит огонь, как течет вода и как паркуется женщина. А еще можно бесконечно любоваться тем, как эта блондинка закрывает багажник своего авто.

Дело в том, что у девушки оказались заняты руки, и она, не долго думая, нашла способ закрыть багажный отсек…ногой, в шпагате. А как вы закрываете капот своей машины? Да, кстати. Еще больше забавного видео найдете в сюжете "Утро с нами">>>