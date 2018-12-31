Видео с места трагедии в Магнитогорске, где обрушлся жилой дом

Видео с места происшествия появилось днем в понедельник. На нем видны ужасающие последствия взрыва, а также работа спасателей. Попытки спасти жителей здания не прекращаются ни на минуту.

Взрыв бытового газа в жилом доме по адресу проспект Карла Маркса, 164, произошел понедельник в 06.00 по местному времени (04.00 мск). В результате обрушился один из подъездов, повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек.

© Sputnik / Павел Лисицын Взрыв в Магнитогорске: трое погибших, неизвестна судьба почти 80 человек

По предварительным данным, три человека погибли, еще десять спасены, три человека госпитализировали с травмами средней тяжести.

Из 79 двух пропавших без вести жильцов 28 вышли на связь. Поиски пропавших осложняются угрозой новых обрушений – соседние подъезды не внушают доверия своей устойчивостью.

Основная версия происшествия – взрыв бытового газа. Впрочем, ФСБ пока прорабатывает все возможные сценарии ЧП.

Осенью аналогичная трагедия произошла в Кишиневе. В результате взрыва было разрушено несколько квартир многоэтажного дома. Причиной ЧП с наибольшей вероятностью стало незаконное использование в одной из квартир газового баллона. Погибли четыре человека, среди которых — маленький ребенок.