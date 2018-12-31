Фейерверки в Гонконге в честь Нового года

Каждый Новый год в Гонконге запускают фейерверки Из чисто ритуальных традиций (изгнание с помощью пороха и огней злых духов) он превратился уже давно в символ праздника.
С каждым годом качество и зрелищность новогодних фейерверки в Гонконге становится лучше.
Каждый Новый год в Гонконге запускают фейерверки Из чисто ритуальных традиций (изгнание с помощью пороха и огней злых духов) он превратился уже давно в символ праздника.
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