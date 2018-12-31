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Новогоднее обращение Владимира Путина - полная видеоверсия

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© Sputnik .

Путин в новогоднем обращении призвал россиян раскрыть свои сердца навстречу друг другу, пожелав каждому радости и благополучия.

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении призвал всех пожелать счастья тем, кто рядом. Он отметил, что в новогоднюю ночь, "как в детстве, мы загадываем желания, ждём везения и удачи".

"А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия", - отметил Путин в своем новогоднем поздравлении.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин поздравил президента Молдовы с Новым годом и Рождеством

Как добавил президент России, у каждого существуют свои ожидания от приближающегося года.

"Но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались. В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут", - пожелал Путин.

При этом он подчеркнул: все знают, "что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой".

 

"Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - добавил он.

Как подчеркнул Владимир Путин, сделать это возможно только вместе. "Помощников", добавил российский лидер, никогда в этом не было и не будет.

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"И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей", - призвал он.

"Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием. Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России - успехов и процветания", - сказал Путин.

"Поздравляю вас с праздником! С Новым, 2019 годом!" - заключил президент России.

 

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