Схватка тигровой акулы с рыбой-молотом - видео подводного "боя"

Тигровая акула весом более 450 килограмм атакует двухметровую молотоголовую акулу. Несмотря на то, что тигровая акула в момент схватки находилась на крючке у рыбаков, им не удалось ее вытащить. На видеокадрах можно заметить, что когда акула уплывает, за ней тянется конец оборванной рыболовной лески.

Тигровые акулы широко распространены в тропическом и субтропическом поясе Мирового океана, где обитают как в открытых водах, так и вблизи побережья. Они особенно распространены у островов в центральной части Тихого океана. Ведут ночной образ жизни. Эти крупные хищники достигают длины 5,5 метра.