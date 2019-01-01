"Суровые парни": два медведя подрались в финском лесу - забавное видео

На кадрах видно, как два крупных медведя осторожно приближаются друг к другу. В какой-то момент звери начинают угрожающе рычать друг на друга. В таком положении они находятся больше минуты и, казалось, сейчас могут разойтись, но не тут-то было! Начинается схватка разъяренных бурых медведей. Между ними произошли два крупных столкновения, после чего они останавливаются. В чью пользу завершился бой, из видео не ясно.

Бурый медведь — лесное животное. Обычные места его обитания в России — сплошные лесные массивы с буреломом и гари с густой порослью лиственных пород, кустарников и трав. Животное может заходить и в тундру, и в высокогорные леса.