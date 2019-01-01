Наступление новой эры под угрозой: в США на улице заполыхал робот - видео

В США загорелся робот-доставщик KiwiBot. Произошло это, когда машина выполняла очередной заказ.

Инцидент случился на одной из улиц калифорнийского города Беркли. Робот вспыхнул из-за неисправности аккумулятора и отсутствия программного отслеживания своего состояния – софт после этого происшествия производитель, все-таки, обновил.

Кстати, в некоторых странах подобные роботы, в основном наземные, а не воздушные (дроны) применяются в экспериментальном режиме. Упомянутая здесь компания Kiwi создала три вида роботов для доставки еды из кафе и ресторанов. Сначала контейнеры с едой погружают в робота, который курсирует между стойкой в кафе и улицей.