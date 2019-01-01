17:47 01 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Наступление новой эры под угрозой: в США на улице заполыхал робот - видео

Получить короткую ссылку
267 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Talia Desch

Экспериментальная техника дала сбой - смотрите, как в Калифорнии загорелся робот-доставщик товаров.

В США загорелся робот-доставщик KiwiBot. Произошло это, когда машина выполняла очередной заказ.

психотерапевт Диана Генварская
© Facebook / Диана Генварская - Diana Genvarskaya "Здоровье - наша Жизнь"
Генварская: попробовать секс с роботами захотят многие

Инцидент случился на одной из улиц калифорнийского города Беркли. Робот вспыхнул из-за неисправности аккумулятора и отсутствия программного отслеживания своего состояния – софт после этого происшествия производитель обновил.

Кстати, в некоторых странах подобные роботы, в основном наземные, а не воздушные (дроны) применяются в экспериментальном режиме. Упомянутая здесь компания Kiwi создала три вида роботов для доставки еды из кафе и ресторанов. Сначала контейнеры с едой погружают в робота, который курсирует между стойкой в кафе и улицей.

По теме

Японский инженер построил робота высотой 8,5 метра
Робот София и министр экономики Молдовы сделали совместное заявление – видео
Музыка из будущего: Bohemian Rhapsody в исполнении робота покорил Сеть - видео
Роботы-сумоисты захватывают мир: быстрые и беспощадные - шокирующее видео
Теги:
робот
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Пальчики оближешь: самые вкусные новогодние блюда разных стран мира
Свирепый бой громадных бурых медведей сняли на видео
"Суровые парни": два медведя подрались в финском лесу - забавное видео
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться