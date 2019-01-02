Порвали бороды, набили шишки: что делают Санта Клаусы, когда приходит похмелье - видео

Новогоднее застолье позади, но праздники продолжаются. В Нью-Йорке похмельные Санта Клаусы устроили кулачные бои, развеселив публику.

Почти два десятка крепких парней в костюме Санта Клаусов на глазах прохожих начали избивать друг друга.

Видео действительно стало вирусным в Facebook. Посетители оставляют веселые и слишком едкие комментарии под роликом.

"Утро трудного дня. Клаусы с перепоя не поделили выручку после новогодних вечеринок", - прокомментировал происходящие один из пользователей соцсетей.

"Вредная работа у помощников Санты. Либо можно спиться, либо покалечиться", - резюмировал другой пользователь.

А есть и такое мнение: "Может, это подпольные кулачные бои. Бойцы замаскировались под "праздничного деда", чтобы никто не придрался". Впрочем, полиция Нью-Йорка задержала дебоширов, под горячие руки которых попали и обычные прохожие.