Порвали бороды, набили шишки: что делают Санта Клаусы, когда приходит похмелье - видео

Почти два десятка крепких парней в костюме Санта Клаусов на глазах прохожих начали избивать друг друга.
Видео действительно стало вирусным в Facebook. Посетители оставляют веселые и слишком едкие комментарии под роликом.
"Утро трудного дня. Клаусы с перепоя не поделили выручку после новогодних вечеринок", - прокомментировал происходящие один из пользователей соцсетей.
"Вредная работа у помощников Санты. Либо можно спиться, либо покалечиться", - резюмировал другой пользователь.
А есть и такое мнение: "Может, это подпольные кулачные бои. Бойцы замаскировались под "праздничного деда", чтобы никто не придрался". Впрочем, полиция Нью-Йорка задержала дебоширов, под горячие руки которых попали и обычные прохожие.