Мужчина перепутал питона с бревном - жуткий бой попал на видео

Житель Индонезии случайно разбудил восьмиметрового питона. Тот моментально среагировал, он кольцом обвился вокруг потенциальной жертвы. И началась настоящая битва. Змей поймал добычу, схватив ее зубами.
Мужчину едва спасли: питон мог целиком проглотить человека. Его удалось заманить в клетку. Индонезийцы попытались сдать змею в зоопарк, однако там от него отказались.
Питоны обитают преимущественно в тропических лесах, саваннах, болотистых местностях; меньшее число видов живет в пустынях.
Часто питоны селятся вблизи воды, они хорошо плавают и ныряют.
Питаются главным образом млекопитающими (крупные питоны заглатывают шакалов, дикобразов), а также птицами, крупными ящерицами.