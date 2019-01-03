Сексты, классика и страсть красивой пианистки Лолы Астановой - видео

Эту девушку на видео зовут Лола Астанова. В Сети ее окрестили самой сексуальной пианисткой мира.

Лолу считают то российской, то американской, то узбекской артисткой. Она родилась в Ташкенте ещё в Советском Союзе, и впервые села за пианино в шесть лет. Год спустя Лола уже участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США, а в 18 лет окончательно эмигрировала в Америку.

Она виртуозно исполняет на рояле всё: от Бетховена до Фредди Меркьюри. Девушка собирает полные залы на лучших площадках мира и сотни тысяч просмотров в интернете, но в социальных сетях её обвиняют в том, что она слишком сексуальна для искусства. Смотрите на видео, как длинноногая брюнетка берет потрясающие секстаккорды.

Секста образуется между крайними звуками аккорда. Отсюда и его название.

Секстаккорд - состоит из трёх звуков и является первым обращением трезвучия. Обращение происходит посредством перенесения основного тона необращённого трезвучия на октаву вверх.

Еще больше волнительного видео смотрите в рубрике "Утро с нами>>> Или в Instagram-подборке ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 25 Дек 2018 в 12:54 PST

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 11 Апр 2018 в 10:38 PDT

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 31 Мар 2018 в 10:34 PDT