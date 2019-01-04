На машину поставили мотор от вертолета - она развила скорость 354 км/ч

Умелец поставил вместо пассажирского кресла турбореактивный двигатель с форсажной камерой General Electric T58-GE03, который может разогнать малолитражку до максимальных 354 километров в час. Мужчина рискнул "выжать" из реактивной машины 274 километра в час, причем сделал это за девять секунд. Расход топлива — 60 литров за пять минут. На Smart остался и стоковый мотор, поэтому на нем можно спокойно ездить по дорогам, а при необходимости открыть багажник и ракетой умчаться вдаль.

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