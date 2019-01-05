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Девушка хотела сделать сексуальное фото, а получила пробкой в глаз - видео

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Тема:
Утро с нами! (224)
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© YouTube / 10klass

Блондинка из Интернета показала, как можно "заработать" самую распространённую новогоднюю травму.

Неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей вызвал этот короткий ролик.

На нем запечатлено как блондинка пыталась сделать селфи, держа в руке бутылку шампанского. Но в этот момент пробка отскочила и попала девушке в глаз. Судя по дате публикации ролика, это происшествие случилось в новогоднюю ночь. По статистике, травмы глаз одни из самых распространенных в новогодние праздники. Совет медиков прост: пить в меру и открывать шампанское, только убедившись, что пробка не направлена кому-нибудь в лицо. И особенно себе.

Кортни
© Youtube / Big Brother UK
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"Всегда придерживайте пальцами пробку, после того как сняли мюзле (проволочную уздечку- прим. Ред). Я видел, как пробки вылетают даже из правильно охлажденных бутылок" — написал один из пользователей соцсети.

"Больше не будет кривляться. Нельзя направлять взрывоопасные и стреляющие предметы в свое лицо. Это правило жизни", — такое сообщение оставил еще один человек. 

Еще больше неожиданных роликов - в сюжете "Утро с нами">>>>

Тема:
Утро с нами! (224)
Теги:
Youtube, инцидент, видео, удар, глаз, шампанское, пробка, девушка
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