В большой семье не щелкай клювом - смешное видео с кроликами и черепахой

Забавное видео, размещенное в Facebook, всего за несколько месяцев набрало около 30 миллионов просмотров. Что же так насмешило пользователей социальных сетей? © YouTube / 10klass Девушка хотела сделать сексуальное фото, а получила пробкой в глаз - видео

Скорее всего, милая картина совместного ужина кроликов, ящерицы и черепахи, которые питаются из одной миски.

Ужин, конечно, проходит мирно, потому что все слишком заняты делом. Но заметно, что ящерица нервничает, потому что кто-то (а именно кролик) слишком много ест! Что думает по этому поводу черепаха, сказать невозможно. Потому что с выражением морды, которое характерно для черепах, хорошо играть в азартные карточные игры. Ничего не поймешь!