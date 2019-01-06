В год Желтой свиньи россияне устроили "поросячий бум" - улетное видео

В канун года Свиньи стало популярным покупать свинок и минипигов в подарок. Однако для тех, кто гонится за модой и не хочет утруждать себя заботой о питомце, лучший совет - отказаться от мысли о милой свинке. Почему? Смотрите видео!

Мода пройдет, и тогда незавидна дальнейшая судьба большинства "живых игрушек". В лучшем случае их отдают обратно заводчикам, в худшем – выгоняют на улицу. Ветеринары предупреждают: поросят надо выгуливать и кормить регулярно, а еще любимцы растут. Вес взрослого минипига до 40 кг, а обычной свиньи – 200 кг.