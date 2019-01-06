Главное вифлеемское торжество проходит ночью, когда Ясельная площадь оденется огнями, и латинский патриарх Иерусалима вознесет молитву о мире для Святой земли над пещерой, где, как верят миллионы христиан, появился на свет младенец Иисус.
Смотрите в рамках прямой трансляции на Sputnik, как проходит Рождественская служба в Вифлееме.
Главное вифлеемское торжество проходит ночью, когда Ясельная площадь оденется огнями, и латинский патриарх Иерусалима вознесет молитву о мире для Святой земли над пещерой, где, как верят миллионы христиан, появился на свет младенец Иисус.
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