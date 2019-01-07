Что делать, если не успел приобрести фейерверки - улетное видео

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Патриарх Кирилл: политические конфликты не лишат верующих душевного мира Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова, отметив в своем традиционном рождественском послании, что никакие политические нестроения и вооруженные конфликты не могут лишить верующего человека главного - "мира Христова" в его душе. 135

Детали ДТП на Хынчештской трассе: в больнице скончался 12-летний мальчик ДТП произошло вблизи села Бозиень на трассе Хынчешть-Чимишлия: погиб 12-летний мальчик, девять пассажиров маршрутки находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. 772