Добрая 88-летняя бабушка вяжет для сирот в детском доме - видео

Александра Филипповна своими руками делает теплые подарки для малышей из детского дома. Когда она приходит к ним в гости, у ребят настоящий праздник — только посмотрите на эту встречу!

Александре Филипповне 88 лет: она часто наведывается в гости к детишкам в сиротский дом. Но не с пустыми руками! А с тем, что сама связала для малышей.

Посмотрите это трогательное видео!