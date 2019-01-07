Добрая 88-летняя бабушка вяжет для сирот в детском доме - видео

Александре Филипповне 88 лет: она часто наведывается в гости к детишкам в сиротский дом. Но не с пустыми руками! А с тем, что сама связала для малышей.
Посмотрите это трогательное видео!
Александра Филипповна своими руками делает теплые подарки для малышей из детского дома. Когда она приходит к ним в гости, у ребят настоящий праздник — только посмотрите на эту встречу!
Александре Филипповне 88 лет: она часто наведывается в гости к детишкам в сиротский дом. Но не с пустыми руками! А с тем, что сама связала для малышей.
Посмотрите это трогательное видео!
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