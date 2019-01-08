Отражение в зеркале двигается быстрее человека - жуткое видео

Короткое пятисекундное видео набрало за несколько дней почти 4 миллиона просмотров. На нем видно, как мальчик дурачится перед зеркалом и смотрит на свой язык. Через пару секунд он просто уходит.

Именно этот момент и шокировал мать ребенка, которая сразу же выложило видео в Twitter с подписью "чем больше я на это смотрю, тем более безумным мне это кажется". А на самом видео она задала вопрос: "Мне кажется, или его отражение в зеркале уходит быстрее, чем он сам?"

Пользователи соцсети сразу же принялись советовать матери вызвать священника, выбросить зеркало и даже съехать с квартиры. Однако менее пугливые люди сразу пришли к истине – такую иллюзию создает угол обзора в сочетании с местом, с которого автор снимает видео. На следующий день мать сама подтвердила, что ничего мистического в этом не оказалось.