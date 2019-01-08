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Путин успокоил плачущую девочку - трогательное видео

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Пятый канал

Маленькая девочка очень расстроилась, что не успела сфотографироваться с президентом России, поэтому Владимир Путин вышел из машины и успокоил ее.

Президент России Владимир Путин успокоил плачущую девочку во время визита в Санкт-Петербург.

Днем, 7 января, Путин посетил Петропавловскую крепость. На протяжении всего визита его сопровождали жители и гости города, желающие сделать фото с главой РФ. Поскольку желающих было много, а свободное время у Путина всегда ограничено, по понятным причинам не все успели сфотографироваться с ним.

Маленькая девочка в синем пуховике расплакалась из-за того, что у нее не будет фото с Путиным, пишет Sputnik Таджикистан.

Новость растрогала многих, а после появилось и видео этого момента. На кадрах видео показана президентская машина с флагами России. Возле нее стоят жители Санкт-Петербурга. Российский лидер уже сидел в салоне, когда заметил через окно, что возле автомобиля стоит маленькая девочка и плачет.

Заметив расстроенного ребенка, президент Путин вышел из машины. Его охранник подозвал плачущую девочку поближе. "Не плачь, чего ты заплакала?" — поинтересовался президент РФ у нее.

Тут-то и выяснилось, что ребенок очень хотел сфотографироваться с главой российского государства, но не успел.

Российский лидер обнял девочку, которая тут же начала улыбаться. Мама быстро сделала снимок, глава РФ вернулся в машину и отправился на следующее запланированное мероприятие.

Напомним, Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

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