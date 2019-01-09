Восстание машин: беспилотная Tesla за секунду уничтожила робота - видео

Беспилотная Tesla Model S сбила автономного робота модели Promobot v.4 в Лас Вегасе, США. Как сообщает Daily Mail, промобот восстановлению не подлежит.

Беспилотный автомобиль Tesla сбил на дороге мирного Promobota из Перми, инцидент попал на видео.

Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудование в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия.

Роботы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и попал под колеса Tesla.

Новость попала в ведущие зарубежные СМИ и обратила внимание широкой общественности.

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