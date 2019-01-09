Восстание машин: беспилотная Tesla за секунду уничтожила робота - видео

Беспилотный автомобиль Tesla сбил на дороге мирного Promobota из Перми, инцидент попал на видео.
Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудование в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия.
Роботы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и попал под колеса Tesla.
Новость попала в ведущие зарубежные СМИ и обратила внимание широкой общественности.
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