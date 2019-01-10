Чужих детей не бывает: кошка спасла щенка - видео

Вражда между кошками и собаками - миф, тем более когда речь идет о спасении детеныша. Смотрите видео.

Этот ролик не сможет оставить равнодушным. Случайно снятые кадры наглядно демонстрируют, что чужих детей не бывает.

С первых секунд видно, как едва родившийся щенок угодил в яму, из которой пытается выбраться, но не может. Оказавшаяся рядом кошка бросается на помощь и вытаскивает животное на поверхность. А как еще можно было поступить в ситуации, когда детеныш оказался в беде?

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