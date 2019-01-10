Кузнец из Аргентины смастерил велосипед с инвалидной коляской - видео

Лисандро родился с расщелиной позвоночника.
Будучи человеком с ограниченными возможностями, аргентинский мальчик испытывал трудности с передвижением и в целом с адаптацией к жизни. Однако его брат придумал велосипед для двоих, а кузнец Ариэль Бирче воплотил идею.
"Ребята пришли ко мне с эскизом. На основе этой идеи я стал искать информация в интернете и нашел что-то подобное тому, что мы сделали", - рассказал кузнец.
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И теперь братья Саймон и Лисандро могут кататься вместе.