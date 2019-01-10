Девушка готовилась к стриптизу, но не устояла на ногах - видео

Неудачное дефиле посетительницы в стрипах, очевидно, спутало ей все планы. Смотрите на видео конфуз, который рассмешил пользователей Интернета.

Любопытно, что ролик выложила в соцсети сама героиня сюжета. На видео запечатлено, как у девушки подворачиваются ноги и она сильно падает с высоты своих каблуков. Получила ли горе-стриптизерша травму при падении, неизвестно. Зрители в комментариях пишут, что отчетливо слышали хруст.

Стрипы - это специальная обувь, для "экзотик пол дэнс" и для танцев пластики на пилоне. Ну и для стриптиза - тоже. Ходить в ней весьма неудобно.

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