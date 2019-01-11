Танец медведя-стриптизера сняли на видео в лесу - забавные кадры

"Танец" выглядит весьма сексуально: мишка встаёт на задние лапы, извивается, трясёт головой, обнимает дерево и с удовольствием трётся о его ствол.

Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать. На это обратили внимани сотрудники Висимского заповедника Свердловской области.

Забавный ритуал мишки имеет практическое значение. Стволы деревьев помогают животным избавляться от клещей и блох. Вытирая своей шкурой смолу с дерева, животное спасается от комаров и гнуса, а заодно помечает территорию, где он чувствует себя хозяино

Видеоловушку решили установить у ели, которую облюбовал для меток Ферапонт. Расчет был такой: топтыгин обязательно посетит это место и проявит себя перед объективом.

В итоге удалось записать зажигательный танец косолапого.

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