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Танец медведя-стриптизера сняли на видео в лесу - забавные кадры

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Тема:
Утро с нами! (232)
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© Youtube / E1.RU - резервный канал

"Танец" выглядит весьма сексуально: мишка встаёт на задние лапы, извивается, трясёт головой, обнимает дерево и с удовольствием трётся о его ствол.

Его зовут Ферапонт, и он любит танцевать. На это обратили внимани сотрудники Висимского заповедника Свердловской области.

Забавный ритуал мишки имеет практическое значение. Стволы деревьев помогают животным избавляться от клещей и блох. Вытирая своей шкурой смолу с дерева, животное спасается от комаров и гнуса, а заодно помечает территорию, где он чувствует себя хозяино

Видеоловушку решили установить у ели, которую облюбовал для меток Ферапонт. Расчет был такой: топтыгин обязательно посетит это место и проявит себя перед объективом.

В итоге удалось записать зажигательный танец косолапого.

Смотрите другие видеоролики в сюжете "Утро с нами" >>>>.

Тема:
Утро с нами! (232)
Теги:
лес, танец, медведь
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