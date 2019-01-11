Метель в Кишиневе: столицу Молдовы засыпало снегом

Такого снегопада давно не было в Кишиневе: огромные пробки, буксующие авто, сугробы на тротуарах и месиво из грязи на дорогах.

Метель обрушилась на Молдову с новой силой. Кишинев утопает в сугробах. На дорогах каша из снега, машины буксуют, город в пробках, а жители и гости столицы простаивают в долгом ожидании общественного транспорта. Чтобы попасть на работу или в учебное учреждение и детям, и взрослым пришлось пройти квест "дойди до цели, несмотря ни на что".

© Sputnik / Miroslav Rotari На борьбу со снежной стихией в Молдове приходит армия

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В Молдове в пятницу действуют сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом.

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Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, из-за южного циклона на территории Молдовы регистрируются сложные погодные условия - идут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2).

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