Хищник пытается оживить принесенную на обед птичку - трогательное видео

Трогательное видео о белом медведе набирает популярность в сети - животное не хочет есть принесенную ему птицу, а пытается ее оживить.

История произошла в зоопарке Мюнхена. Вряд ли кто-либо из посетителей ожидал увидеть такую картину.

Белому медведю в качестве трапезы подкинули мертвую птицу, но хищник не стал ее есть.

Танец медведя-стриптизера сняли на видео в лесу - забавные кадры>>>

В течение нескольких минут обитатель зоопарка пытается оживить птицу. Он то и дело подбрасывает ее, пытаясь заставить ту взлететь.

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