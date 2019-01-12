Хищник пытается оживить принесенную на обед птичку - трогательное видео

История произошла в зоопарке Мюнхена. Вряд ли кто-либо из посетителей ожидал увидеть такую картину.
Белому медведю в качестве трапезы подкинули мертвую птицу, но хищник не стал ее есть.
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В течение нескольких минут обитатель зоопарка пытается оживить птицу. Он то и дело подбрасывает ее, пытаясь заставить ту взлететь.
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