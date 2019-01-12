Обратная стороны Луны: панорамные кадры небесного тела

Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фото в 360 градусов, сделанное с топографической камеры, прикрепленной к верхней части "Чанъэ-4".

Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны и стал первым в мире аппаратом, функционирующим на этой гало-орбите. Это позволяет ему видеть и обратную сторону Луны, и Землю.

Благодаря снимку, на котором, помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц — 2") и фрагменты "Чанъэ-4", китайские ученые смогли провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа.

Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенном в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. По мнению китайских ученых, посадка именно в этой зоне позволит изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.